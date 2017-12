O ex-assessor do republicano confirmou em um tribunal nesta sexta-feira que dera falso testemunho sobre seus contatos com o embaixador de Moscou

Por Redação, com Ansa – de Washington:

O ex-conselheiro para Segurança Nacional do presidente Donald Trump, Michael Flynn, se declarou culpado de ter mentido a agentes do FBI sobre sua relação com representantes russos.

O ex-assessor do republicano confirmou em um tribunal nesta sexta-feira; que dera falso testemunho sobre seus contatos com o embaixador de Moscou em Washington, Sergey Kislyak, ocorridos em dezembro passado; durante o período de transição de governo.

Flynn prestou depoimento ao FBI em 24 de janeiro passado, quatro dias depois da posse de Trump; quando negou ter se encontrado com Kislyak. Segundo a emissora “ABC”, ele estaria disposto até a testemunhar contra o magnata.

A notícia de que Flynn assumiu ter mentido aos investigadores indicam que ele decidiu colaborar; com a equipe do procurador especial Robert Mueller, responsável pelo inquérito que apura as supostas interferências da Rússia nas eleições norte-americanas de 2016.

Trump

Levado ao governo por Trump, Flynn teve de deixar seu cargo em fevereiro passado; após a revelação de que ocultara contatos telefônicos com a diplomacia russa. As ligações foram interceptadas pelo FBI e captaram conversas com Kislyak sobre as sanções impostas por Barack Obama por conta da suposta ação do Kremlin nas eleições.

No primeiro semestre, a imprensa norte-americana divulgou que o presidente teria pedido ao então chefe do FBI, James Comey, depois demitido, para ele engavetar as investigações contra Flynn. “Ele é um bom rapaz, espero que você possa deixar isso para lá”, teria afirmado o republicano.

Curtir isso: Curtir Carregando...