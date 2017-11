Durante a última campanha, Mauro Iasi recebeu uma carta de apoio. “Portador de uma verdadeira ruptura política orientada para o socialismo e para o povo brasileiro”.

Por Redação – do Rio de Janeiro

Candidato do Partido Comunista Brasileiro (PCB), em 2014, o professor Mauro Iasi, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) não confirmou, ainda, se voltará às urnas, no ano que vem. Sua militância, no entanto, não parou. O poeta e pesquisador tem cumprido uma agenda dedicada à formação de novos quadros para o Partido. Ao longo da última semana, Iasi participou da atividade de formação política promovida pela Frente Sindical Classista da Baixada Santista. A atividade ocorreu em Santos, na sede do Sindipetro-LP.

Durante a última campanha, Iasi recebeu uma carta de apoio. “Portador de uma verdadeira ruptura política orientada para o socialismo e para o povo brasileiro”. Assim o declara o manifesto divulgado em uma rede social. A carta foi assinada por um grupo de intelectuais franceses que acompanhava, de perto, as eleições no Brasil.

Mauro Iasi, segundo os signatários, é um intelectual marxista “que não se contenta apenas em tomar posições sobre as questões eleitorais imediatas mas que leva uma verdadeira visão progressista, anti-imperialista e revolucionária para o Brasil, para a América Latina e para a humanidade”, acrescenta.

Apoio

“Isso é muito importante em uma época em que, diante das orientações mortíferas e fascistizantes conduzidas pelo imperialismo, a classe operária e o povo brasileiro constituem uma força importante para o futuro de todos os povos. Nós somos solidários em seu combate ombro a ombro com a classe operária, os camponeses e os intelectuais progressistas do país de Luiz Carlos Prestes e Oscar Niemeyer”, afirma o documento.

A missiva foi assinado por Georges Gastaud, professor adjunto de filosofia, secretário nacional do PRCF; Annie Lacroix-Riz, professora emérita de história contemporânea na Universidade Denis Diderot/Paris-VII, membro do PRCF. Yves Vargas, filósofo, Paris. Stéphane Sirot, historiador do sindicalismo e dos movimentos sociais, Lille. Barbara Flamand, poetisa, Bélgica. Eric Macia, jurista, PRCF, Montpellier. Claude-Emile Tourné, obstetra – ginecologista, Perpignan e Antoine Manessis, professor de historia, Grenoble.

