O fato aconteceu em um distrito industrial, no qual em princípio não há residentes. No entanto, segundo testemunhas, no momento da explosão

Por Redação, com EFE – de Pequim:

Pelo menos duas pessoas morreram e 30 ficaram feridas em consequência de uma explosão ocorrida neste domingo em uma fábrica da cidade de Ningbo, na província de Zhejiang, informou a imprensa da China. Várias equipes de resgate e ambulâncias foram para o local para atender as vítimas, segundo a emissora chinesa de televisão CGTN.

O fato aconteceu em um distrito industrial, no qual em princípio não há residentes. No entanto, segundo testemunhas, no momento da explosão havia vários trabalhadores da limpeza no interior da fábrica.

A agência estatal de notícias Xinhua informou que a explosão aconteceu neste domingo por volta das 9h (horário local, 23h de sábado em Brasília). A televisão estatal chinesa divulgou vários vídeos do local nos quais se veem diferentes ruas cobertas de escombros; vários automóveis carbonizados, bem como alguns corpos no chão.

As autoridades locais investigam as causas do acidente.

Curtir isso: Curtir Carregando...