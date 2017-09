Tempestade ganha força e se aproxima de ilhas que ainda lutam para se recuperar da devastação. Alertas foram emitidos para diversas localidades caribenhas, como Porto Rico, Guadalupe e Martinica

Por Redação, com DW – de Cancun:

Enquanto muitas localidades caribenhas ainda tentam lidar com a devastação causada pela passagem do Irma, outro furacão começa a ganhar força, deixando várias comunidades em alerta na região nesta segunda-feira.

A tempestade tropical Maria foi elevada à categoria de furacão neste domingo e, segundo as previsões, deverá ganhar ainda mais força, seguindo uma trajetória onde se encontram diversas ilhas devastadas pelo Irma e depois para República Dominicana, Haiti e Porto Rico.

Alertas de furacão foram emitidos em Porto Rico, Guadalupe, Dominica, St. Kitts, Nevis e Martinica. Várias outras localidades estão sob alerta de tempestade, entre elas Antígua e Barbuda, enquanto se mantêm vigilantes para a possibilidade de mudança de categoria.

O Centro Nacional de Furacões nos EUA (NHC) afirmou que, na manhã desta segunda-feira; o Maria tinha ventos de até 150 quilômetros por hora e estava a 215 quilômetros de Dominica. O furacão se deslocava a uma velocidade de 20 quilômetros por hora rumo a noroeste.

Ventos

Segundo o NHC, os fortes ventos deverão atingir parte das ilhas Leeward na noite desta segunda-feira; causando um aumento do nível do mar de entre 1,2 e 1,8 metro perto do centro da tempestade. A tempestade deverá gerar entre 15 e 30 centímetros de chuva.

Ao mesmo tempo, o furacão José avança próximo à costa leste dos Estados Unidos pelo Atlântico; gerando ondas fortes e correntes de retorno. Algumas partes do litoral norte-americano estão sob alerta de tempestade. O ciclone, porém, não deverá atingir o continente.

Curtir isso: Curtir Carregando...