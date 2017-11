Sutopo, porta-voz da BNPB, disse que até agora não houve baixas e que 40 mil pessoas já deixaram a área, mas que dezenas de milhares ainda precisam se retirar

Por Redação, com Reuters – de Denpasar:

A Indonésia fechou o aeroporto da ilha turística de Bali nesta segunda-feira e ordenou que os 100 mil moradores que vivem perto de um vulcão em atividade que está emitindo colunas de cinzas se retirem imediatamente, alertando que a primeira erupção em 54 anos pode ser “iminente”.

O aeroporto foi fechado por 24 horas a partir da manhã desta segunda-feira; prejudicando 445 voos e cerca de 59 mil passageiros, depois que o Monte Agung; que deixou centenas de pessoas mortas em 1963, lançou cinzas vulcânicas a uma grande altura; e as autoridades disseram que os cancelamentos podem aumentar.

– Colunas de fumaça são acompanhadas ocasionalmente por erupções explosivas; e o som de estouros fracos que podem ser ouvidos a até 12 quilômetros do pico – informou a Agência de Mitigação de Desastres (BNPB) em um comunicado depois de elevar o alerta de três para quatro, o mais alto.

Erupção

– O potencial de uma erupção maior é iminente – disse, referindo-se a um brilho de magma visível no cume do Agung surgido da noite para o dia; e aconselhando os moradores a se retirarem de uma zona de perigo em um raio de 8 a 10 quilômetros.

Sutopo, porta-voz da BNPB, disse que até agora não houve baixas e que 40 mil pessoas já deixaram a área. Mas que dezenas de milhares ainda precisam se retirar.

Imagens de vídeo compartilhadas pela agência mostraram fluxos de lama vulcânica na encosta da montanha; que transportam lama e pedras grandes que podem destruir casas, pontes e ruas em seu caminho.

Bali, famosa pelo surfe, as praias e os templos, atraiu quase 5 milhões de pessoas no ano passado; e seu aeroporto serve como polo de transporte para a cadeia de ilhas do arquipélago leste da Indonésia.

Turismo

Mas o turismo recuou em partes de Bali a partir de setembro, quando os tremores vulcânicos do Agung começaram a aumentar; e o nível de alerta foi elevado ao máximo. Em outubro, quando a atividade sísmica se acalmou, foi rebaixado.

– Não estou preocupado, (mas) meus amigos da Rússia estão um pouco – disse um turista russo, que pediu para ser identificado somente como Dmitry; em um posto de observação em Rendang, no leste de Bali.

O Agung se ergue majestosamente a 3 mil metros de altura na região. O nordeste de Bali é relativamente subdesenvolvido quando comparado ao polo turístico mais densamente povoado de Kuta-Seminyak-Nusa Dua, no sul.

