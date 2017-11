Soldados do Exército do Iraque e das Forças de Mobilização Popular, um agrupamento xiita, estão participando da campanha contra militantes escondidos

Por Redação, com Reuters – de Bagdá:

Forças iraquianas lançaram uma operação nesta quinta-feira para expulsar o Estado Islâmico do deserto na fronteira com a Síria, uma última campanha para livrar o Iraque do grupo militante, disseram os militares em um comunicado.

Soldados do Exército do Iraque e das Forças de Mobilização Popular; um agrupamento xiita, estão participando da campanha contra militantes escondidos em uma faixa ampla de território na divisa; informaram autoridades militares iraquianas.

– O objetivo por trás da operação é evitar que grupos remanescentes do Estado Islâmico se reúnam na região do deserto; e a usem como base para ataques futuros – disse o coronel do Exército Salah Kareem.

Na terça-feira, o primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, disse que o Estado Islâmico foi derrotado da perspectiva militar. Mas que só declarará a vitória final depois que os combatentes do grupo forem derrotados no deserto.

As forças iraquianas capturaram na última sexta-feira a cidade fronteiriça de Rawa; a última ainda sob controle do Estado Islâmico; assinalando o colapso do “califado” proclamado pelos extremistas depois de varrerem grande parte do norte e do oeste do Iraque em 2014.

