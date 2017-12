Evitar a chamada “fronteira dura” na ilha da Irlanda é o último grande obstáculo antes de as conversas do Brexit poderem progredir para as negociações do futuro

Por Redação, com Reuters – de Dublin:

Um avanço sobre a definição da fronteira da Irlanda depois do Brexit, como é conhecida a saída do Reino Unido da União Europeia, é “viável” antes de uma cúpula crucial da UE em duas semanas, mas as equipes de negociação “ainda não chegaram lá”, disse o ministro das Relações Exteriores irlandês nesta sexta-feira.

Evitar a chamada “fronteira dura” na ilha da Irlanda é o último grande obstáculo antes de as conversas do Brexit poderem progredir para as negociações do futuro relacionamento comercial britânico com o bloco e um possível acordo de transição de dois anos para o Brexit.

Na semana passada o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, estabeleceu um “prazo absoluto” até segunda-feira; quando a premiê britânica, Theresa May, se encontra com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e seu negociador-chefe para o Brexit, Michel Barnier; para Londres apresentar “progresso suficiente” em sua oferta de separação.

– Vamos torcer para que consigamos fazer mais progresso nos próximos dias. Não acho que tudo precisa ser feito até a próxima segunda-feira. Mas certamente precisamos estar em uma posição, quando os líderes da UE se reunirem (em 14 de dezembro); espero, na qual tenhamos um texto que todos aceitem – disse o chanceler irlandês, Simon Coveney, aos repórteres.

– Acho que é viável, mas acho que existe a necessidade de algum movimento e mais flexibilidade do que vimos até agora. Não estamos onde precisamos estar hoje. Mas de fato acho que é possível chegar onde precisamos estar nos próximos dias.

UE

Se Londres atender as três principais condições da UE; um acerto financeiro para sua desfiliação; os direitos de cidadãos expatriados e a fronteira; os líderes podem dar luz verde para as conversas comerciais na cúpula de 14 e 15 de dezembro.

Antes de poder aprovar a primeira fase, Dublin quer que May esclareça por escrito como pretende honrar o compromisso de evitar uma fronteira dura; e diz que a melhor maneira de fazê-lo é manter os regulamentos dos dois lados de uma divisa; que será a única fronteira terrestre do Reino Unido com o bloco depois do Brexit.

Curtir isso: Curtir Carregando...