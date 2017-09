O britânico, que era o quinto no grid com Vettel largando em primeiro lugar, lucrou com o acidente entre as Ferraris e Max Verstappen, da Red Bull

Por Redação, com Reuters – de Cingapura:

Lewis Hamilton venceu o Grand Prix de Cingapura pela Mercedes neste domingo, abrindo 28 pontos de vantagem no topo do campeonato mundial de Fórmula 1, após o rival Sebastian Vettel, da Ferrari, ter se envolvido em uma colisão logo após a largada e deixado a prova.

O britânico, que era o quinto no grid com Vettel largando em primeiro lugar; lucrou com o acidente entre as Ferraris e Max Verstappen, da Red Bull, logo nos primeiros segundos, em uma pista molhada.

A vitória foi a 60ª da carreira de Hamilton, terceira em Cingapura e sétima em 14 corridas nesta temporada; e o deixou muito mais perto de um quarto título mundial, faltando seis rodadas para o fim da competição.

Conquistas

Também foi a terceira vitória consecutiva após suas conquistas na Bélgica e na Itália; e Hamilton ainda fez uma volta recorde no caminho para a bandeira xadrez.

O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, ficou em segundo lugar pelo terceiro ano consecutivo; e o colega de equipe de Hamilton, o finlandês Valtteri Bottas, completou o pódio.

