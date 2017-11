Mugabe comandou o Zimbábue desde sua independência, em 1980. Mas está testemunhando a rápida erosão de seu poder

Por Redação, com Reuters – de Hurare:

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, enfrentará o início de um processo de impeachment nesta terça-feira e deveria ouvir o apelo de seu povo para que renuncie, disse Emmerson Mnangagwa, candidato do partido governista para substituí-lo.

A União Nacional Africana do Zimbábue – Frente Patriótica(Zanu-PF, na sigla em inglês) planeja apresentar a moção ao Parlamento; depois que o prazo para que o líder de 93 anos se retirasse do cargo expirou ao meio-dia de segunda-feira.

Mugabe comandou o Zimbábue desde sua independência, em 1980. Mas está testemunhando a rápida erosão de seu poder. Ele venceu várias eleições; mas é visto por muitos na África e em outros lugares como um líder que prejudicou sua nação ao se manter no poder por tempo demais.

Mugabe não deu sinal de que renunciará. Ele convocou a reunião semanal de seu gabinete nesta terça-feira; que seria a primeira vez em que seus ministros o encontrariam desde que os militares assumiram o poder na semana passada.

Entretanto, fontes informaram nesta terça-feira que apenas cinco ministros do gabinete e o procurador-geral compareceram à reunião; enquanto 17 outros escolheram participar de um encontro para planejar o impeachment do líder de 93 anos.

– O povo do Zimbábue falou com uma só voz, e é meu apelo ao presidente Mugabe; que ele deveria prestar atenção neste chamado… para renunciar de forma que o país possa seguir adiante e preservar seu legado – disse Mnangagwa, em comunicado.

Exército

O Exército assumiu o poder no Zimbábue porque Mugabe demitiu Mnangagwa para abrir caminho na Presidência para sua esposa, Grace; que é impopular entre muitos zimbabuanos. Em setembro, à agência inglesa de notícias Reuters noticiou que; Mnangagwa estava planejando suceder Mugabe com apoio do Exército à frente de uma ampla coalizão.

O plano almejava estabelecer um governo de união nacional interino que teria a aprovação da maior parte da comunidade internacional; e permitiria o reatamento do Zimbábue com o mundo exterior. Seu principal objetivo era estabilizar a economia.

O ex-vice-presidente foi um assessor crucial de Mugabe durante décadas e é acusado de participar da repressão de zimbabuanos que desafiavam o líder.

Mnangagwa disse ter fugido do Zimbábue porque foi ameaçado de morte depois de ter sido removido do partido governista. Ele acrescentou que manteve contato com Mugabe e que foi convidado a voltar ao país. Mas que não retornará até que sua segurança seja garantida.

