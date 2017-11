De acordo com o MPF, Felipe e Ana Claudia agiam a serviço do deputado estadual Jorge Picciani e Fabio, em nome do deputado Paulo Melo

Por Redação, com ABr – de Brasília/Rio de Janeiro:

O Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2) transformou em preventiva a prisão de Ana Claudia Andrade e de Fabio Cardoso do Nascimento, que estavam presos temporariamente no âmbito da Operação Cadeia Velha. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal (MPF). Felipe Picciani teve a prisão convertida na quinta-feira.

De acordo com o MPF, Felipe e Ana Claudia agiam a serviço do deputado estadual Jorge Picciani e Fabio, em nome do deputado Paulo Melo. No pedido de conversão da prisão, o MPF na 2a Região (RJ/ES) detalhou casos de lavagem de dinheiro envolvendo Felipe Picciani e vendas de gado.

O pedido do MPF acolhido pelo desembargador federal Abel Gomes, relator dos processos da Lava Jato no TRF2; embasou-se em análises da Receita Federal e nas buscas e apreensões feitas pela Polícia Federal. Não foi pedida a conversão da prisão da investigada Marcia Rocha Schalcher de Almeida; por ter se concluído até o momento que ela não continua trabalhando para ocultar os recursos ilícitos destinados a Picciani.

A Operação Cadeia Velha

A Operação Cadeia Velha investiga a relação de políticos com o recebimento de propinas de empresas de ônibus; que em troca seriam beneficiadas com isenções fiscais e aumentos de tarifa.

Felipe é filho do deputado estadual Jorge Picciani (PMDB), presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ambos estão presos na Cadeia Pública José Frederico Marques; em Benfica, onde estão os réus da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro.

