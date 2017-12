Desde que iniciou a ação na região com 80 agentes atuando diariamente das 6h às 22h, a Operação Aterro Presente realizou 1.189 prisões em flagrante

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

Criadas para reforçar o policiamento no Méier, na Lagoa Rodrigo de Freitas e no Aterro do Flamengo, as operações Segurança Presente completaram dois anos e conseguiram reduzir os índices criminais nas regiões. No Aterro, as ações devolveram para a população as áreas de lazer, que voltaram a receber atividades esportivas e culturais.

Na Operação Aterro Presente, dados estatísticos analisados de janeiro a outubro deste ano mostram que os roubos de rua; que incluem roubos de celular, a transeunte ou em ônibus; tiveram uma média de redução de 80%. No mês de março, por exemplo, a queda desses crimes foi de 91%.

Desde que iniciou a ação na região com 80 agentes atuando diariamente das 6h às 22h, a Operação Aterro Presente realizou 1.189 prisões em flagrante; cumpriu 174 mandados de prisão e realizaram 651 acolhimentos.

Para o coordenador da operação, major Amandy Peres; o maior motivo de comemoração é ver que as atividades esportivas e culturais voltaram para o Parque do Flamengo.

– Nossa maior vitória é ter conseguido devolver à população a Praia do Flamengo; que hoje voltou a ser mais frequentada. A nossa presença diária para promover segurança também trouxe de volta os antigos hábitos de festas em família no parque – ressaltou o major.

Moradores e frequentadores aprovam o Aterro Presente

Moradores e frequentadores do Aterro do Flamengo comemoram a renovação do convênio que garante a permanência por mais um ano da Operação Segurança Presente no bairro da Zona Sul do Rio.

Morador do Flamengo há 30 anos, o comerciante Adriano Vieira frequenta o Aterro, acompanhado da família, para caminhadas matinais e aos fins de semana para piqueniques.

– Antes da operação, jamais traria minha família como tenho feito nos últimos tempos. Não tínhamos segurança de estar aqui. Voltamos a ter o nosso lazer, caminhamos diariamente e fazemos piqueniques no final de semana, quando possível – contou o morador.

Já o músico André Dias, aproveita para ensaiar com sua banda e reunir os amigos.

– Essa vigilância é fundamental, inclusive me agregou profissionalmente. Quase todas as tardes de domingo venho com a minha banda tocar aqui. É incrível – disse o músico.

Ação

As Operação Segurança Presente contam com a participação de policiais militares da ativa (que atuam na folga), da reserva e egressos das Forças Armadas. A Operação Segurança Presente é uma parceria inédita entre o Governo do Estado e o Sistema Fecomércio RJ.

O patrulhamento é feito a pé, de bicicleta e de moto, sempre em trios, que filmam todas as abordagens para garantir transparência e dar legitimidade à operação. As equipes também são monitoradas por GPS. As ações contam ainda com o apoio da Guarda Municipal, da Secretaria de Ordem Pública, da Comlurb e de superintendências regionais. As operações também contam com assistentes sociais, responsáveis pelo acolhimento a moradores de rua.

Curtir isso: Curtir Carregando...