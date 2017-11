As Operações Segurança Presente foram inspiradas na bem-sucedida Lapa Presente, iniciada em 1º de janeiro de 2014

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

Às vésperas de completar dois anos, a Operação Méier Presente chegou à marca de mil prisões. Desde 1° de dezembro de 2015, os 90 agentes da ação têm reforçado a segurança no bairro da Zona Norte do Rio diariamente, das 6h às 22h.

– Desde o início, a filosofia do Méier Presente é ‘tolerância zero’. Este resultado é reflexo do programa, porque para gente não há pequeno delito: damos atenção a todo tipo de situação. Essa permeabilidade tem a ver com a confiança de moradores e comerciantes e a constante troca de informações através do grupo de WhatsApp e do Disque-Méier 99256-3011 – disse o capitão Rafael Andrade, comandante da Operação Méier Presente.

Entre as mil prisões realizadas, 291 foram por posse e uso de entorpecentes, 195 por furto, 67 por roubo, duas por tráfico de drogas, 15 por porte de arma branca, 6 por porte de arma de fogo, e outras prisões por diversos crimes.

Parcerias

As Operações Segurança Presente foram inspiradas na bem-sucedida Lapa Presente, iniciada em 1º de janeiro de 2014. Em 1º de dezembro de 2015, foi iniciada a operação no Méier, na Lagoa Rodrigo de Freitas e no Aterro do Flamengo. A Operação Segurança Presente é uma iniciativa de interesse público, fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e o Sistema Fecomércio-RJ. No dia 4 de julho de 2016, a operação ampliou e chegou ao Centro do Rio.

Para fortalecer a credibilidade das ações, além das abordagens serem filmadas, as equipes também são monitoradas por GPS.

A operação conta com PMs da ativa e da reserva e agentes civis egressos das Forças Armadas. Vários órgãos atuam coordenados na ação: PM; Polícia Civil; Comando Militar do Leste; Guarda Municipal; secretarias municipais de Ordem Pública, de Desenvolvimento Social, de Conservação e de Transportes; além da Comlurb.

