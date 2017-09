O homem de 18 anos foi preso na área portuária de Dover, informaram policiais. Scotland Yard admite que pode haver mais de um envolvido no ataque. Nível de alerta de segurança no Reino Unido continua “crítico”

Por Redação, com DW – de Londres:

A polícia britânica prendeu neste sábado um jovem de 18 anos, na esteira da investigação sobre o atentado a bomba que deixou ao menos 29 feridos na estação de metrô Parsons Green, na manhã de sexta-feira na capital britânica.

– O homem de 18 anos foi preso pela polícia de Kent na área portuária de Dover nesta manhã de sábado, 16 de setembro, de acordo com a seção 41 da Lei do Terrorismo – disse a polícia em comunicado onde descreve a prisão como “significativa”.

– Nós fizemos uma prisão significativa em nossa investigação esta manhã – afirmou Neil Basu, coordenador sênior do Escritório de Policiamento do Terrorismo, em comunicado. “Embora estejamos satisfeitos com os progressos realizados, o nível de ameaça continua crítico”.

Em pronunciamento na TV, na noite de sexta-feira, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse que a elevação do nível de ameaça de terrorismo para “crítico” foi um “passo sensato”. Segundo as autoridades, esse mais alto grau de alerta significa que um novo ataque pode ser “iminente”, depois da explosão de bomba num metrô no sudoeste de Londres.

Mais de um envolvido

O Reino Unido posicionou, neste sábado, centenas de soldados em pontos estratégicos; para que as forças policiais pudessem continuar a buscar os responsáveis pela explosão.

Com a elevação do alerta para “critico”, soldados britânicos ajudarão a polícia a reforçar a segurança em pontos-chave de Londres; como a rede de transportes e os estádios de futebol.

O responsável da unidade antiterrorista da Scotland Yard, Mark Rowley, admitiu que possa haver mais de uma pessoa envolvida no ataque; do qual não resultou qualquer morte. Rowley afirmou que os restos do engenho explosivo estão sendo analisados por especialistas forenses.

O ataque foi reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI); o que ainda não foi confirmado pelas autoridades britânicas.

A estação de metrô Parsons Green, no sudoeste de Londres, foi reaberta neste sábado, informou a Transport for London (TfL); operadora da rede de transportes na capital britânica. A explosão havia obrigado as autoridades a fechar a estação. Vizinhos da região foram retirados de suas casas. Agora, as forças de segurança estão coletando provas que permitam localizar o responsável pelo atentado, o quinto no país.

Os outros quatro ocorreram perto do Parlamento britânico, na Manchester Arena; durante um show de Ariana Grande, na Ponte de Londres e, por fim, numa mesquita no norte da capital.

