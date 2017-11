Steinmeier apela a partidos para que assumam responsabilidade que lhes foi dada por eleitores. Declaração ocorre após fracasso das negociações, lideradas por Angela Merkel, com liberais e verdes

Por Redação, com DW – de Berlim:

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, afirmou nesta segunda-feira, em Berlim, que os partidos políticos devem assumir a responsabilidade que lhes foi concedida pelos eleitores e tentar formar um governo para o país. Segundo ele, a responsabilidade oriunda das urnas não pode “simplesmente ser devolvida aos eleitores”.

O anúncio ocorreu após o fracasso das negociações entre União Democrata Cristã (CDU); União Social Cristã (CSU), Partido Verde e Partido Liberal Democrático (FDP) para a formação de um governo e após o Partido Social-Democrata (SPD); ter reiterado que não participará de uma nova coalizão com a CDU e a CSU.

Steinmeier afirmou que, nos próximos dias, vai se reunir com os líderes dos principais partidos, incluindo também aqueles que, até o momento, não participaram das negociações, numa referência ao SPD. Ele acrescentou que vai se reunir, também, com os presidentes de outros órgãos do Estado, como o Parlamento e o Judiciário.

Partido Liberal

– Quem se candidata, perante os eleitores, à responsabilidade política não pode se omitir quando ela lhe é dada – afirmou o presidente, numa referência indireta ao Partido Liberal, que na madrugada desta segunda-feira deixou a mesa de negociações para a formação de um governo. O momento exige que todos os envolvidos reconsiderem suas posições, disse Steinmeier.

O presidente vai se encontrar com o líder do SPD, Martin Schulz, nesta quarta-feira. Schulz reiteradamente descartou participar do governo e disse que os social-democratas não temem uma nova eleição. Já Steinmeier deixou claro que pretende, de todas as maneiras, impedir que haja um novo pleito.

Curtir isso: Curtir Carregando...