Por Redação, com Reuters – de Londres:

O atacante Wayne Rooney, do Everton, teve sua carteira de motorista suspensa por dois anos nesta segunda-feira depois de se declarar culpado em um tribunal de ter dirigido embriagado, relatou a agência de notícias britânica Press Association.

Rooney pediu desculpas por sua “falta de juízo imperdoável” em um comunicado divulgado depois de apresentar sua admissão de culpa à Corte dos Magistrados de Stockport, perto de Manchester, no noroeste da Inglaterra.

O jogador, de 31 anos, foi preso na madrugada do dia 1º de setembro dirigindo acima do limite legal de consumo de álcool em Cheshire, um condado do noroeste da Inglaterra.

Imagens de televisão o mostraram chegando ao tribunal nesta segunda-feira. Além da suspensão de dois anos, Rooney recebeu a ordem de realizar 100 horas de trabalho voluntário como parte de uma pena comunitária de 12 meses, segundo a Press Association.

– Quero me desculpar publicamente por minha falta de juízo imperdoável ao dirigir acima do limite legal. Foi completamente errado – disse Rooney em comunicado.

Aposentadoria

O atacante anunciou em agosto sua aposentadoria da seleção inglesa, encerrando um período de 14 anos durante o qual se tornou o maior artilheiro do time com 53 gols marcados.

Em julho Rooney voltou ao Everton, seu clube de juventude, depois de 13 anos no Manchester United.

– Já pedi desculpas à minha família, ao meu técnico e presidente do conselho e a todos do Everton FC. Agora quero me desculpar a todos os torcedores e a todos que vêm me acompanhando e apoiando ao longo de minha carreira.

Arsenal segura Chelsea em empate sem gols

O Arsenal apresentou uma grande melhora em sua performance em um empate em 0 a 0 contra o Chelsea; campeão da Premier League, em Stamford Bridge no domingo.

Após uma derrota contra o Stoke City e uma lavada em Liverpool, o time de Arsene Wenger mostrou muito mais força e teve as melhores chances; acertando o travessão com um chute de Aarron Ramsey; e com um gol de cabeça de Shkodran Mustafi, que foi anulado.

Os ânimos esquentaram perto do fim, com David Luiz, do Chelsea, expulso por uma falta em Sead Kolasinac; foi o terceiro cartão vermelho do time na temporada em apenas cinco jogos da liga.

O empate do Arsenal o deixou no 12º lugar do campeonato com sete pontos. O Chelsea é terceiro com 10 pontos.

– Isso foi sobre a mentalidade e a resposta de nosso último jogo. Nós poderíamos ter vencido, foi um jogo intenso – disse Wenger. “Foi uma batalha total”.

A equipe de Wenger foi atacada por ex-jogadores e especialistas após a derrota por 4 a 0 em Liverpool no mês passado. Mas mostrou muito mais força no domingo e um ponto foi o mínimo que mereceram.

O time ainda não marcou gols na liga nesta temporada. Mas chegou perto em várias ocasiões contra a equipe de Antonio Conte, que desacelerou após um começo empolgante.

