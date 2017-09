Neste fim de semana, Temer recebeu a garantia de líderes tucanos de trabalhar na Câmara dos Deputados para barrar a segunda denúncia da PGR contra o peemedebista.

Por Redação – de Brasília

O presidente de facto, Michel Temer, viaja para Washington, nesta semana, com uma novidade que parece agradas aos investidores norte-americanos. Revelada no alto desempenho das ações de empresas multinacionais, nas bolsas de valores nativas, o acordo fechado entre Temer e a cúpula do PSDB sinaliza para a rejeição da segunda denúncia do ex-procurador-Geral da República (PGR), Rodrigo Janot, contra o esquema criminoso que ele descreve como ‘quadrilhão do PMDB’.

Neste fim de semana, Temer recebeu a garantia de líderes tucanos de trabalhar na Câmara dos Deputados para barrar a segunda denúncia da PGR contra o peemedebista. No julgamento da primeira denúncia, os tucanos se dividiram em Plenário. Ao todo, 22 votos contra a denúncia, e 21 a favor.

Desta vez, a desculpa para apoiar Temer contra a segunda denúncia de Rodrigo Janot é a de que não há indícios suficientes para causar uma “ruptura” no cenário político. Tal fato poderia comprometer, ainda mais, a discussão sobre as reformas econômicas. Ainda segundo os tucanos interessados em permanecer no governo, não há interesse do em causar mais “turbulências”, a um ano de possíveis eleições.

No ninho tucano, Temer garante o apoio do senador Aécio Neves(MG). Apesar de denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF) por propina e obstrução de Justiça, a exemplo de Temer, Aécio tem sido fiel ao peemedebista. O prefeito de São Paulo, João Doria, pré-candidato à disputa presidencial de 2018, também ajuda a garantir alguns votos na base do PSDB.

Em contrapartida, Temer mantém no cargo o tucano Antonio Imbassahy, articulador político do Palácio do Planalto no Congresso. O posto tem sido disputado por partidos da base de apoio ao peemedebista. Imbassahy foi indicado ao ministério com o apoio de Aécio Neves, no começo do ano. Logo em seguida, entrou na linha de tiro dos aliados. Demorou muito na liberação de cargos e emendas aos parlamentares.

Aécio por sua vez, apesar do alto prestígio com Michel Temer, repudiado por mais de 97% dos brasileiros, segundo pesquisas de opinião, também é rejeitado nas ruas. Ridicularizado nas redes sociais, o senador mineiro marcou mais um ponto negativo. Ele perdeu a eleição para apadrinhar a sala de sua filha na escola bilíngue que estuda.

No início do ano letivo, os pais elegem um pai colaborador, responsável por aproximar as famílias da escola. Todos são convidados a votar em um representante por turma. Aécio, que foi candidato, não obteve os votos suficientes para seguir adiante na expectativa de presidir alguma coisa. Qualquer coisa. A mensalidade na escolinha gira em torno de R$ 4 mil.

