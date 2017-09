Outros três foram encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade, com ferimentos leves

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Oito turistas holandeses ficaram feridos depois que o elevador de um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro despencou. O acidente aconteceu em Ipanema na madrugada de quinta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os oito deram entrada em hospitais públicos do Rio de Janeiro.

Cinco deles foram atentidos no Hospital Municipal Miguel Couto, também na Zona Sul da cidade, mas já receberam alta.

Outros três foram encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade, com ferimentos leves. Depois de um primeiro atendimento, foram transferidos para uma unidade privada de saúde.

Ex-consultor comercial da Embraer

O ex-consultor de vendas Elio Moti Sonnenfeld depôs na quinta-feira ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Câmara Federal Criminal; em investigação referente ao pagamento de propinas ao governo da República Dominicana para viabilizar a venda de aeronaves.

Sonnenfeld atuava como consultor comercial da Embraer fazendo contatos em diversos países para possibilitar a venda de aviões. Ele é colaborador da Justiça e confirmou que houve repasse de dinheiro a autoridades dominicanas, em 2008, para garantir a comercialização de oito aviões militares àquele país.

Em outubro de 2016, a Embraer fechou um acordo judicial de US$ 206 milhões com autoridades dos Estados Unidos e do Brasil para encerrar um caso de investigação de corrupção internacional de agentes seus na venda de aviões a diversos países.

O acordo de encerramento do caso foi feito com autoridades dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e Securities and Exchange Comission, e do Brasil: Ministério Público Federal e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Na época, a Embraer assumiu que foi responsável por ações irregulares em quatro transações entre 2007 e 2011, na Arábia Saudita, na Índia, em Moçambique e na República Dominicana, totalizando a comercialização de 16 aeronaves.

Curtir isso: Curtir Carregando...