Por Redação, com Reuters – de Madri:

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, abriu as portas para que Neymar se una aos campeões europeus afirmando que a mudança favoreceria as ambições individuais do atacante.

Neymar ficou atrás de Lionel Messi e do vencedor Cristiano Ronaldo na escolha da Bola de Ouro na quinta-feira; e Pérez insinuou que a única maneira de o brasileiro acabar com o predomínio da dupla na premiação; que já dura uma década, seria jogando no Real.

– Estar no Real facilitaria para conquistar a Bola de Ouro – disse Pérez à rádio espanhola. “O Real é um clube que dá a um grande jogador tudo que ele precisa para fazê-lo. Todos sabem que eu queria contratá-lo.”

Pérez tentou levar Neymar do Santos para o Real em várias ocasiões; antes de o atacante assinar com o arquirrival Barcelona em 2013.

Neymar teve sucesso no time catalão, que ajudou a conquistar a trinca de títulos em 2015; e foi para o Paris St Germain neste ano pelo valor recorde de US$ 261 milhõe.

Em setembro o jogador, de 25 anos, se envolveu em uma briga com o colega Edinson Cavani em pleno campo para decidir quem bateria um pênalti; e na mídia crescem os rumores de que sua presença na capital francesa pode ser curta.

O português Cristiano Ronaldo ganhou na quinta-feira a Bola de Ouro como melhor jogador do ano pela quinta vez, empatando com o rival ​​Lionel Messi.

Os dois são os jogadores que conquistaram a premiação por mais vezes.

Cristiano Ronaldo ganhou o prêmio, distribuído pela revista France Football, pelo segundo ano consecutivo, depois de comandar o Real Madrid ao título espanhol com 25 gols e ao troféu da Liga dos Campeões, na qual marcou 12 gols, incluindo dois na vitória por 4 a 1 sobre a Juventus na final.

Ronaldo recebeu o troféu em uma cerimônia pomposa na Torre Eiffel na capital francesa, apresentada pelo ex-jogador da França David Ginola.

Messi ficou em segundo lugar, enquanto Neymar, do Paris Saint-Germain, terminou em terceiro. O goleiro italiano Gianluigi Buffon ficou em quarto lugar e o meio-campista do Real Luka Modric, em quinto.

O meio-campista do Chelsea e da seleção francesa N‘Golo Kante foi o jogador do Campeonato Inglês mais bem classificado; chegando em oitavo, enquanto Harry Kane, do Tottenham Hotspur, ficou em 10º lugar.

Cristiano Ronaldo, que este ano também ajudou a seleção portuguesa a se classificar para a Copa do Mundo na Rússia; ganhou a primeira Bola de Ouro em 2008, quando jogava no Manchester United; e repetiu o feito em 2013, 2014 e 2016.

O atacante, de 32 anos, foi escolhido no mês passado o melhor jogador pela Fifa.

A premiação Bola de Ouro ocorreu pela primeira vez em 1956 e fez parceria com a Fifa de 2010 a 2015, até se tornar mais uma vez independente.

