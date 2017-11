Os comentários de Choo, que deve encontrar com autoridades do governo Trump em Washington, ressaltam as preocupações sul-coreanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve “sob nenhuma circunstância” tomar ações militares contra a Coreia do Norte sem o consentimento da Coreia do Sul, disse a líder do partido governista sul-coreano, Choo Mi-ae, na quarta-feira.

– O presidente Trump frequentemente enfatiza que ele coloca todas as opções sob a mesa – disse Choo a um centro de estudos de Washington. “Nós queremos garantir que essa opção de outra guerra não seja colocada sobre a mesa. Sob nenhuma circunstância o governo dos EUA deve avançar e explorar uma opção militar sem o consentimento da Coreia do Sul”.

– Nós precisamos buscar uma solução pacífica da questão em qualquer maneira que nos esteja disponível.

Os comentários de Choo, que deve encontrar com autoridades do governo Trump em Washington; ressaltam as preocupações sul-coreanas de que qualquer ataque dos EUA contra os programas nuclear; e de míssil da Coreia do Norte pode provocar retaliações devastadoras por parte de Pyongyang contra Seul.

