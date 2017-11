De acordo com o Consórcio BRT, o suspeito que desembarcou do ônibus articulado e desferiu chutes e golpes contra a porta da bilheteria e a bateria de catracas

Por Redação, com agências de notícias – do Rio de Janeiro:

Um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança vandalizando a estação Boiuna, no corredor TransOlímpica, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira. Apesar dos prejuízos, a estação permaneceu operando.

De acordo com o Consórcio BRT, o suspeito que desembarcou do ônibus articulado e desferiu chutes e golpes contra a porta da bilheteria e a bateria de catracas. As imagens mostram o momento em que o vândalo consegue quebrar a catraca, inutilizando o equipamento, apesar dos protestos dos demais passageiros.

Segundo o consórcio, a empresa gasta mais de R$ 1,6 bilhão para manter a rede operando com as condições de segurança necessárias.

Ônibus derrapa

O tombamento de um ônibus, no domingo, provocou a morte de três passageiros e deixou 36 feridos na Via Dutra. A rodovia liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O acidente ocorreu por volta das 8h, próximo à Pacarambi (RJ). As causas do acidente ainda não foram informadas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu de Duque de Caxias (RJ) e seguia para Barra do Piraí (RJ). Duas crianças e um jovem de 18 anos morreram. Dos 36 feridos, um passageiro está em estado grave, e os demais tiveram ferimentos leves. Todos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos bombeiros e foram atendidos em hospitais da região.

De acordo com a concessionária CCR Nova Dutra, que administra a rodovia, o acidente causou engarrafamento de 4 quilômetros no início da manhã, mas a pista foi liberada por volta das 10h30.

Derrapagem

Segundo um dos passageiros do ônibus acidentado, houve uma derrapagem. O estudante Mike de Oliveira Bispo relatou a jornalistas o que se lembra do momento do acidente.

— Perto ali do pedágio, chegando na Serra das Araras, o ônibus derrapou e a roda traseira foi saindo da pista. O motorista tentou recuperar (o controle do veículo), mas a roda da frente também derrapou. Aí ele tombou e foi se arrastando, até parar em cima do canteiro — disse Bispo. Ele foi atendido no Hospital Flávio Leal, em Piraí.

O veículo tinha sido alugado por um grupo de moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles iriam até um parque aquático, em Barra do Piraí. A empresa Divina Luz, proprietária do ônibus, procurada pela reportagem do Correio do Brasil, não retornou às ligações.

A maioria das vítimas foi levada para hospitais em Nova Iguaçu, Seropédica, Paracambi e Volta Redonda.

