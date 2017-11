Neymar morava na mansão de Bougival desde o começo de setembro. Essa residência, a mesma na qual viveu Ronaldinho Gaúcho entre 2002 e 2004

O atacante Neymar, estrela do Paris Saint-Germain (PSG), se mudou há poucos dias da mansão que ocupava na cidade de Bougival, nos arredores da capital francesa, por motivos de segurança, informou nesta sexta-feira o jornal Le Parisien.

A falta de intimidade na casa, situada na parte alta de um morro entre bastante vegetação; fez o brasileiro optar por outro imóvel que oferece mais garantias de segurança; segundo o jornal, que não especifica o novo endereço.

As medidas de segurança privadas não foram suficientes e nem a atenção prestada pela polícia municipal; que interveio em várias ocasiões para neutralizar a ação de curiosos.

Neymar morava na mansão de Bougival desde o começo de setembro. Essa residência; a mesma na qual viveu Ronaldinho Gaúcho entre 2002 e 2004, tem 5 mil metros quadrados de zonas verdes e mil metros quadrados habitáveis. O aluguel ronda os 14 mil euros mensais.

Embora o movimento ao redor da casa fosse notável, com a visita de amigos e familiares; os moradores de outras casas na mesma rua da ocupada pelo jogador consideravam que ele não dava problemas.

O jornal afirmou, além disso, que o jogador sente saudades de sua vida de Barcelona, onde seu filho Davi Lucca mora, e lembrou que o processo de aclimatação também foi difícil em Paris para estrelas como o sueco Zlatan Ibrahimovic e o brasileiro Thiago Silva.

O diretor esportivo do PSG, o português Antero Henrique, tem se esforçado para que não falte nada a Neymar.

Esta lenta adaptação alimentou os rumores sobre a possibilidade de Neymar, o jogador mais caro da história, deixar o PSG.

Agüero tranquiliza torcida do City

O atacante Sergio Agüero tranquilizou os torcedores do Manchester City nesta quinta-feira e afirmou, após o desmaio no intervalo do jogo entre Argentina e Nigéria, que está 100% para enfrentar o Leicester, no sábado, no Campeonato Inglês.

O artilheiro, de 29 anos, desmaiou durante o intervalo disputado pela ‘Albiceleste’ na Rússia e chegou a ser levado para o hospital. Agüero passou por exames, recebeu alta e hoje voltou ao hotel onde a seleção argentina está hospedada.

“Todos os exames que foram feitos por precaução não indicaram nada, portanto estou pronto e preparado para a partida de sábado. Vamos, City!”, indicou o atacante no Twitter.

Antes do problema, Agüero marcou o segundo gol da Argentina na derrota para a Nigéria, por 4 a 2, seu 36º com a camisa da seleção.

Dessa forma, o atacante do City passou Hernán Crespo e se tornou o terceiro maior artilheiro da ‘Albiceleste’, atrás apenas de Gabriel Batistuta, com 54, e Lionel Messi, com 61.

