Os motoristas infratores não são multados, mas recebem cartas de advertência alertando sobre a necessidade de respeitar os limites de velocidade no trânsito

Por Redação, com ABr – de São Paulo:

Mais de 230 mil motoristas foram flagrados desrespeitando o limite de velocidade em vias de São Paulo desde 1º de novembro, quando a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) adotou a fiscalização de motoristas pela velocidade média nas pistas. O número equivale a cerca de 4% dos veículos fiscalizados.

Os radares capazes de calcular a velocidade média dos veículos estão posicionados nas avenidas Jacu-Pêssego; 23 de Maio, Bandeirantes e na pista expressa da Marginal Tietê. A Jacu-Pêssego foi o local mais crítico, com 221 mil infrações. Em seguida, estão as avenidas 23 de Maio, com quase 7 mil autuações, a dos Bandeirantes (2 mil autuações) e Marginal Tietê (250 condutores autuados).

Os motoristas infratores não são multados, mas recebem cartas de advertência; alertando sobre a necessidade de respeitar os limites de velocidade no trânsito. A medida foi adotada na capital paulista para evitar que os condutores reduzam a velocidade apenas quando passam por radares.

Quando o veículo passa pelo primeiro radar, o horário e a velocidade são registrados e; se o condutor alcançar o segundo radar mais rápido do que o tempo previsto, fica comprovada a infração.

Punição

De acordo com a prefeitura, a punição ainda precisa ser regulamentada pelo órgão federal para que passe a valer. Assim, os motoristas seriam multados e pontuados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em nota, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) informou que aguarda; desde o início do mês passado, resposta a uma consulta feita ao Ministério das Cidades sobre o entendimento de que não cabe ao órgão regular; sobre a fiscalização por velocidade média. O Denatran acrescentou que a possibilidade de punição por dirigir acima da velocidade média dependeria de alterações nos limites impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Bombeiro detido em tentativa de ataque

Policiais militares pararam um ataque em curso ao Congresso, nesta madrugada. Um caminhão do Corpo de Bombeiros que chegou até a Esplanada dos Ministérios; em alta velocidade, foi detido a tiros. O veículo foi roubado por volta da 1h30, do 8º Grupamento de Bombeiro Militar, em Ceilândia Norte. O veículo circulou por cerca de 30 quilômetros até o Eixo Monumental. Ao volante; o sargento Fabrício Marcos de Araújo teria planejado um ataque ao prédio do Legislativo.

Segundo a assessoria da Polícia Militar (PM), viaturas da Patrulha Tático Móvel e da Ronda Tático Motorizada chegaram a disparar nos pneus da viatura; para interromper o curso do veículo que, após rodar por mais de meia hora, chegava à Praça dos Três Poderes pela Via S1. O sargento foi encaminhado ao quartel de origem, onde recebeu voz de prisão. De acordo com a PM, ninguém ficou ferido.

Ato terrorista

Um colega do policial bombeiro disse a jornalistas ser impensável que o 2º sargento Araújo pudesse conduzir um ataque ao prédio da Câmara e do Senado.

— Até ontem ele estava ótimo. Não pensava que isso ia acontecer — relatou. Ele acredita que o militar foi vítima de um “surto”.

O colega de farda, que pediu para não ser identificado, disse ter certeza de que a intenção do bombeiro não era promover nenhum tipo de ato terrorista; nem machucar inocentes.

— Ele não é terrorista. Também não é muçulmano, nem perdeu recentemente um filho, como andam dizendo — afirmou.

Surto

Na internet, circula um áudio gravado por Fabrício Araújo, enquanto ainda dirigia o caminhão. Enquanto corria pelas avenidas de Brasília, ele afirmou que não queria machucar civis. Seu objetivo era o Congresso.

— No Congresso, eu paro. Não vou matar ninguém. Não vou atropelar ninguém. Não vou passar por cima de ninguém. No Congresso Nacional, eu paro — disse.

Seus colegas confirmaram ser a voz do suspeito.

Ainda segundo o bombeiro da mesma guarnição, Araújo, 44, é motorista profissional e tem 24 anos na corporação. É casado, tem dois filhos e mora em Ceilândia. Desde que soube do ocorrido, a família ficou “muito abalada” e está recebendo apoio de outros bombeiros. Estes já teriam acionado advogados para sua defesa.

— Disseram que ele tinha surtado, estava enlouquecido, pegado um caminhão e saindo dirigindo. Até agora não entendemos o que aconteceu — relatou o colega.

