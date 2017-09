O número de pessoas afetadas pela fome começou a crescer em 2014, mas esta é a primeira vez em mais de 10 anos em que a proporção da população global passando fome aumenta

Por Redação, com Reuters – de Roma:

Os níveis da fome em todo o mundo aumentaram pela primeira vez em mais de uma década e hoje afetam 11 % da população global, um desdobramento de conflitos, a mudança climática e os problemas econômicos, disseram agências da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira.

No ano passado 815 milhões de pessoas passaram fome, 38 milhões a mais do que em 2015; informaram as cinco agências na primeira avaliação global feita desde; que governos estabeleceram a meta internacional de eliminar a fome e a desnutrição até 2030; um dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O número de pessoas afetadas pela fome começou a crescer em 2014. Mas esta é a primeira vez em mais de 10 anos em que a proporção da população global passando fome aumenta.

Cerca de 489 milhões de famintos estão vivendo em países afetados por conflitos.

– Ao longo da última década, os conflitos aumentaram dramaticamente em número e se tornaram mais complexo e intratáveis em sua natureza – disseram os diretores das cinco agências da ONU no relatório Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo de 2017.

Formas de desnutrição

– Isto acionou alarmes que não podemos nos dar o luxo de ignorar; não acabaremos com a fome e todas as formas de desnutrição até 2030 a menos; que abordemos todos os fatores; que minam a segurança alimentar e a nutrição – afirmaram.

A fome atingiu partes do Sudão do Sul no início deste ano, e existe um risco alto de voltar ao país e se desenvolver em outros afetados pelo conflito; a saber; o nordeste da Nigéria, a Somália e o Iêmen, segundo as agências.

David Beasley, diretor do Programa Mundial de Alimentos (PMA); descreveu as cifras mais recentes como “uma acusação contra a humanidade”.

– Com todos os sucessos da tecnologia e a riqueza, com certeza deveríamos estar indo na outra direção – disse ele no lançamento do relatório.

A proporção de crianças

A proporção de crianças cujo crescimento foi prejudicado pela fome diminuiu de 29,5 % em 2005 para 22,9 % em 2016. Agora, cerca de 155 milhões delas com menos de 5 anos estão afetadas.

– Vemos que há um declínio… também sabemos que o declínio não é tão rápido quanto gostaríamos… para atingir as metas dos ODS – disse Victor Aguayo; diretor de nutrição do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, na sigla em inglês).

O relatório foi produzido pelo PMU, o Unicef, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês); o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (Fida) e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Curtir isso: Curtir Carregando...