Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

A Operação Méier Presente comemora dois anos com a diminuição dos índices criminais no bairro da Zona Norte do Rio. Segundo levantamento realizado com base nos dados da Polícia Civil, a atuação dos agentes chegou a reduzir em 100% o roubo a estabelecimentos comerciais em abril, junho e agosto. Nestes meses, não houve registro de roubo na área e no horário de atuação da operação. Nos demais meses, a queda média foi de 50%.

Os roubos e furtos a transeuntes e de celulares também diminuíram em todos os meses deste ano. Além disso, mais de mil criminosos foram presos em flagrante pelos policiais da operação.

– Além de continuar baixando os índices criminais, trabalhando para bater as nossas metas, temos dados significativos. Recuperamos 90 carros roubados, apreendemos um número expressivo de armas e recuperamos produtos do comércio local que ultrapassam os R$ 300 mil. Com certeza, devolvemos ao morador do Méier a tranquilidade para trabalhar, fazer compras e viver no bairro com qualidade de vida – afirmou o capitão Rafael de Andrade, coordenador do Méier Presente.

Reforço

Este ano, a equipe ganhou reforço no efetivo. Ao todo, 90 agentes, entre civis e policiais militares, cobrem a área das 6h30 às 22h; de um lado do bairro, ao longo da Rua Dias da Cruz; do outro lado, da estação de trem até o Terminal Rodoviário Américo Ayres.

– A região da rodoviária era muito degradada, com frequência de usuários de drogas que praticavam crimes no local. Conseguimos resgatar esse espaço, assim como as ruas principais do bairro, onde vemos as pessoas caminhando tranquilamente. Mantemos a abordagem cidadã mesmo em um ambiente que tem comércio e residências, mas é cercado de áreas conflagradas – explicou o coordenador da operação.

Aos domingos e feriados, a Rua Dias da Cruz vira área de lazer, fechada para o trânsito. Antes, porém, poucos moradores se sentiam seguros para aproveitar o passeio nesses dias.

– Estou feliz com a continuação da Operação Méier Presente. A operação inibe muito a ocorrência de crimes – disse a nutricionista Verônica Santos, moradora do bairro há seis anos.