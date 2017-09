O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) anunciou se tratar de tremores que tinham origem em dois eventos sísmicos de magnitudes 4,5 e 5,1 graus

Por Redação, com ABr – de Porto Alegre:

Os tremores de terra sentidos em municípios da região de Curitiba durante a madrugada desta segunda-feira foram provocados por evento sísmico ocorrido à 0h16 na região de Itaperuçu, a 32 km da capital paranaense, com uma magnitude de 3,5 graus na escala Richter.

Mais cedo, o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP); anunciou se tratar de tremores que tinham origem em dois eventos sísmicos de magnitudes 4,5 e 5,1 graus. Esta informação, no entanto, foi retificada pela própria instituição ao longo da manhã.

– A USP utiliza uma reportagem de eventos por detecção automática, que depois são revistos ao longo do dia. Às vezes, alguns eventos são detectados falsamente. Então, eu acredito, e os equipamentos nos dizem, que foi apenas um evento – explicou o sismólogo Juraci de Carvalho, da Universidade de Brasília (UnB); em entrevista ao programa Revista Brasil, da Rádio Nacional.

Segundo o Centro de Sismologia da USP, o fenômeno foi causado pela acomodação das placas rochosas; o que ocorre muito abaixo da superfície. O movimento das rochas liberam energia que faz vibrar a terra. Esse tremor pode ser sentido em várias regiões próximas ao hipocentro (local no interior da terra onde inicia o evento sísmico).

Fenômeno

Pouco depois do fenômeno, vários moradores da região de Itaperuçu relataram nas redes sociais o susto que tiveram com o tremor de terra na madrugada; inclusive com pequenos danos a residências, como vidros quebrados e rachaduras.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná informou que não há desalojados ou desabrigados; nem registro de socorro a possíveis vítimas do abalo sísmico.

